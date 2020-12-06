Овчинников — об игре Чалова с «Химками»: «Старался, но не все получалось»
6 декабря 2020, 21:29
Тренер ЦСКА Сергей Овчинников после матча 17-го тура Тинькофф чемпионата России против «Химок» (2:2) оценил игру нападающего армейцев Федора Чалова.
— Сегодня замены сработали?
— У меня нет ответа на этот вопрос, — сказал Овчинников. — По идее, игроки, которые выходят в замену, должны давать результат. Игроки, которые выходят на замену, должны быть более активными. По Бахтияру ничего не могу сказать, он играл активно. Чалов тоже старался, но не все получалось. Что-то ищем, но пока как минимум игроки, которые выходят на замену, не особо усиливают нашу игру.
(Константин Колмаков)
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 17-й тур. ЦСКА отстал от «Зенита» и «Спартака»
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