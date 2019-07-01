Открытое письмо болельщиков "Локомотива" председателю совета директоров клуба

Фанаты "Локомотива" написали открытое письмо председателю совета директоров московского клуба Анатолию Мещерякову. Об этом сообщает Telegram-канал LMFC Fans.

"Мы – актив фанатов ФК "Локомотив" Москва – информируем Вас о том, что с момента вступления в должность Генерального директора (шесть месяцев назад) Кикнадзе В.А. ни разу не встретился с представителями фанатов (лидерами мнений), соответственно, никакого контакта между Клубом и активом фанатов нет.

Мы считаем вопиющим событием случившееся в Самаре, когда болельщикам "Локомотива" запретили пронос заявленного и согласованного предматчевого красочного перфоманса и флагов. Также по всему городу шли задержания и жесткие неправомерные досмотры болельщиков "Локомотива" без всяких на то оснований. Клуб, зная всю ситуацию, не заступился за своих болельщиков ни во время самих событий, ни сразу после матча, ни до настоящего момента – ни одного комментария или заявления по произошедшим событиям от Клуба так и не поступило.

Искренне надеемся, что Вы не останетесь в стороне, и данное обращение положит начало коммуникации между Клубом и болельщиками.

Также хотелось бы отметить, что мы были крайне удивлены и оскорблены интервью представителя клуба, коммерческого директора Фаттахова Марата, который своими комментариями дал отчетливо понять, что болельщики не являются приоритетной задачей клуба, чем поставил свою компетенцию под вопрос.

Мы обеспокоены возможным повторением негативного опыта взаимодействия Клуба с болельщиками и просим Вас повлиять на сложившуюся ситуацию. В противном случае, мы оставляем за собой право действовать на свое усмотрение.

Мы готовы ответить на любые Ваши вопросы и дать свои комментарии. С уважением, фанаты Футбольного Клуба "Локомотив" Москва", – написано в заявлении фанатов.

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