Отец Кварацхелии: "Пару дней назад агент сообщал, что с "Локомотивом" договориться не удается"

Бадри Кварацхелия, отец 18-летнего полузащитника "Локомотива" Хвичи Кварацхелии сообщил "СЭ", что у его сына возникли трудности при переговорах с московским клубом. Хвича принадлежит грузинскому "Рустави", вторую половину сезона 2018/19 футболист провел в "Локомотиве" на правах аренды. Он сыграл за железнодорожников в 10 матчах и забил 1 мяч.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Кварацхелия перейдет в казанский "Рубин".

– Пока не могу ничего сказать точно. Пару дней назад была информация от агента о том, что с "Локомотивом" не удается договориться, с тех пор со мной никто не связывался, – сказал Кварацхелия-старший.

Портал transfermarkt.de оценивает Кварацхелию в 500 тысяч евро. (Иван Торопцев)