РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

От попадания в «Клуб 100» Кокорина отделяет три гола

1 марта 2020, 22:45
1 марта. Сочи. «Сочи» — «Арсенал» — 1:2. Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
1 марта. Сочи. «Сочи» — «Арсенал» — 1:2. Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Форвард Александр Кокорин впервые с октября 2018 года отличился в официальном матче и довел число голов в зачет «Клуба 100» до 97. 28-летний россиянин забил в игре 20-го тура Тинькофф — чемпионата России с «Арсеналом» (1:2).

85 мячей новичок «Сочи» забил на клубном уровне (59 — в чемпионате, 20 — в еврокубках, 6 — в национальных кубках), еще — в матчах за сборную России. Среди действующих российских игрока Кокорина опережают только четверо — Артем Дзюба, Ари, Павел Погребняк и Федор Смолов. (Кирилл Бурдаков)

Лучшие российские бомбардиры среди действующих игроков:

Игрок

Клуб

Чемпионат

Кубок

Сборная

Еврокубки

Иноклубы

Всего

Артем Дзюба

«Зенит»

112

10

24

22

0

168

Ари

«Краснодар»

63

4

0

24

36

127

Павел Погребняк

«Урал»

50

9

8

21

32

120

Федор Смолов

«Сельта»

75

5

14

10

2

106

Александр Кокорин

«Сочи»

59

6

12

20

0

97

Алан Дзагоев

«ЦСКА»

52

5

9

17

0

83

Александр Бухаров

без клуба

61

5

1

7

0

74

Игорь Лебеденко

«Торпедо»

60

4

0

4

0

68

Динияр Билялетдинов

без клуба

41

3

6

6

8

64

Алексей Ионов

«Ростов»

43

1

4

8

0

56

Денис Глушаков

«Ахмат»

43

2

5

4

0

54

Николай Комличенко

«Млада Болеслав»

0

0

1

6

47

54

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/club100/

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 41503
Все опросы
«Зенит» — зимний чемпион. А кто победит в РПЛ-2019/20?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Рестарт РПЛ-2019/2020. 20-й тур. «Динамо» — «Спартак», «Зенит» — «Локо» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир