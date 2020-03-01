От попадания в «Клуб 100» Кокорина отделяет три гола
Форвард Александр Кокорин впервые с октября 2018 года отличился в официальном матче и довел число голов в зачет «Клуба 100» до 97. 28-летний россиянин забил в игре 20-го тура Тинькофф — чемпионата России с «Арсеналом» (1:2).
85 мячей новичок «Сочи» забил на клубном уровне (59 — в чемпионате, 20 — в еврокубках, 6 — в национальных кубках), еще — в матчах за сборную России. Среди действующих российских игрока Кокорина опережают только четверо — Артем Дзюба, Ари, Павел Погребняк и Федор Смолов. (Кирилл Бурдаков)
Лучшие российские бомбардиры среди действующих игроков:
|
Игрок
|
Клуб
|
Чемпионат
|
Кубок
|
Сборная
|
Еврокубки
|
Иноклубы
|
Всего
|
Артем Дзюба
|
«Зенит»
|
112
|
10
|
24
|
22
|
0
|
168
|
Ари
|
«Краснодар»
|
63
|
4
|
0
|
24
|
36
|
127
|
Павел Погребняк
|
«Урал»
|
50
|
9
|
8
|
21
|
32
|
120
|
Федор Смолов
|
«Сельта»
|
75
|
5
|
14
|
10
|
2
|
106
|
Александр Кокорин
|
«Сочи»
|
59
|
6
|
12
|
20
|
0
|
97
|
Алан Дзагоев
|
«ЦСКА»
|
52
|
5
|
9
|
17
|
0
|
83
|
Александр Бухаров
|
без клуба
|
61
|
5
|
1
|
7
|
0
|
74
|
Игорь Лебеденко
|
«Торпедо»
|
60
|
4
|
0
|
4
|
0
|
68
|
Динияр Билялетдинов
|
без клуба
|
41
|
3
|
6
|
6
|
8
|
64
|
Алексей Ионов
|
«Ростов»
|
43
|
1
|
4
|
8
|
0
|
56
|
Денис Глушаков
|
«Ахмат»
|
43
|
2
|
5
|
4
|
0
|
54
|
Николай Комличенко
|
«Млада Болеслав»
|
0
|
0
|
1
|
6
|
47
|
54
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