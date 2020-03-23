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«Оставайся дома» от Магнуссона. Исландец чеканит, пес смотрит

23 марта 2020, 19:30

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон принял участие в челлендже «Оставайся дома». Спортсмены по всему миру жонглируют рулонами туалетной бумаги, оставаясь на карантине из-за коронавируса.

В ролике Магнуссона «снялся» и его пес.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 350 536 человек. Умерших — 15 328, выздоровевших — 100 182. В России на данный момент подтверждено 438 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.

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Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




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