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«Особое внимание — Малкому». Гусев — о перспективах ЦСКА на выезде в Петербурге

16:47
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Бывший хавбек ЦСКА и сборной России Ролан Гусев поделился ожиданиями от матча 3-го тура РПЛ с «Зенитом».

— «Зенит» сейчас хорошо готов и физически, и тактически, и технически. Надо особое внимание уделить Малкому, потому что он, на мой взгляд, сейчас ключевая фигура в команде, — говорит Гусев. — Впрочем, опасность может исходить от каждого игрока питерцев, поэтому армейцам нужна стопроцентная концентрация. И если ЦСКА покажет свои лучшие качества, то сможет удачно сыграть с «Зенитом» — ведь там тоже есть слабые места. (Максим Никаноров)

Зенит — ЦСКА

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 3-й тур. «Зенит» — ЦСКА и другие матчи




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