Бывший хавбек ЦСКА и сборной России Ролан Гусев поделился ожиданиями от матча 3-го тура РПЛ с «Зенитом».

— «Зенит» сейчас хорошо готов и физически, и тактически, и технически. Надо особое внимание уделить Малкому, потому что он, на мой взгляд, сейчас ключевая фигура в команде, — говорит Гусев. — Впрочем, опасность может исходить от каждого игрока питерцев, поэтому армейцам нужна стопроцентная концентрация. И если ЦСКА покажет свои лучшие качества, то сможет удачно сыграть с «Зенитом» — ведь там тоже есть слабые места. (Максим Никаноров)