Осман Кадиев: "Анжи" будет играть в Каспийске, сейчас на арене идет реконструкция коммуникаций"

Президент "Анжи" Осман Кадиев не допускает того, что команда во второй части сезона-2018/19 не сможет проводить матчи на стадионе "Анжи Арена". По словам главы клуба, махачкалинцы продолжат выступать в Каспийске. Ранее в интернете были опубликованы снимки, на которых убирают газон стадиона. Изначально сообщалось, что поле демонтируют из-за долгов, позднее клуб опроверг эту информацию на своем официальном сайте, но главный тренер "Анжи" Магомед Адиев настаивает на том, что поле действительно убирают из-за финансовых проблем клуба.

– Мы будем играть на "Анжи Арене", – начал Кадиев. – Что касается снимков в социальных сетях, то там много чего пишут и публикуют, но не всему нужно верить. Я не могу отвечать за соцсети. Я разговаривал с владельцем "Анжи Арены" Хизри Магомедовичем (Абакаров. – Прим. "СЭ"), он заверил, что мы будем играть на этом стадионе. Он пошел нам на встречу, потому что является добропорядочным человеком и большим патриотом своей республики. К тому же он любит спорт.

– То есть это плановая замена газона?

– Под газоном проходят коммуникации, идет их частичная реконструкция. Замены газона нет.

– Есть ли какие-то новости по поводу привлечения спонсоров в клуб?

– Пока нет, хотя переговоры ведутся, но заранее о чем-то объявлять я не хочу. Комментировать ход переговоров – неэтично.

– Когда будет конкретика?

– Как только – так сразу. Не сомневайтесь, она будет.

– У вас есть уверенность, что команда доиграет чемпионат до конца?

– Конечно.

"Анжи" после 17 туров чемпионата России идет на 15-м месте с 15 очками. Долги клуба на 31 декабря составляли около 78 миллионов рублей. (Андрей Сизякин)