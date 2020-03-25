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Осинов обыграл Медведева и вышел в 1/2 финала «Кубка Надежды» по FIFA 20

25 марта 2020, 21:30
Михаил Осинов победил Даниила Медведева. Фото "СЭ" Сетка турнира. Фото "СЭ"
Михаил Осинов победил Даниила Медведева. Фото "СЭ"
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Сегодня начался онлайн-турнир «Кубок Надежды» среди известных спортсменов по FIFA 20.

В четвертьфинале «Кубка Надежды» защитник «Ростова» Михаил Осинов обыграл теннисиста Даниила Медведева со счетом 2:1. Осинов играл за «Ливерпуль», Медведев — за «Баварию».

В 1/2 финала Осинов сыграет с форвардом «Нижнего Новгорода» Николаем Обольским.

Все матчи турнира можно посмотреть в прямом эфире на канале «СЭ» в Youtube.

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