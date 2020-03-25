Осинов обыграл Медведева и вышел в 1/2 финала «Кубка Надежды» по FIFA 20
25 марта 2020, 21:30
Сегодня начался онлайн-турнир «Кубок Надежды» среди известных спортсменов по FIFA 20.
В четвертьфинале «Кубка Надежды» защитник «Ростова» Михаил Осинов обыграл теннисиста Даниила Медведева со счетом 2:1. Осинов играл за «Ливерпуль», Медведев — за «Баварию».
В 1/2 финала Осинов сыграет с форвардом «Нижнего Новгорода» Николаем Обольским.
Все матчи турнира можно посмотреть в прямом эфире на канале «СЭ» в Youtube.