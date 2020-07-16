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«Ошибка у него». Николич поправил переводчика, который перепутал ЦСКА со «Спартаком»

16 июля 2020, 20:08
Марко Николич. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Марко Николич. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился ожиданиями от матча с ЦСКА в 29-м туре Тинькофф чемпионата России. Переводчик вместо ЦСКА сказал «Спартак», но тренер поправил его.

«Рад что много травмированных вернулись, есть широкая обойма игроков, которых можно выставить. Сегодня классическое московское дерби, игра с ЦСКА (переводчик вместо ЦСКА назвал «Спартак», после чего извинился за ошибку, сославшись на волнение. «Ошибка у него», — сказал Николич на русском языке. — Прим. «СЭ»).

Нам нужно добыть три очка. Я ожидаю хорошей игры. То, что мы говорили, надо доказать на поле. Эта игра как финал. Я сказал это игрокам. Сегодня время не наслаждаться или играть в красивый футбол, а добыть результат. Сегодня мы должны выиграть".

Матч «Локомотив» — ЦСКА начнется в 20.30 по московскому времени.

Локомотив — ЦСКА

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