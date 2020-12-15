Известный телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением о работе главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

«Почему бы приз лучшему тренеру года в России не получить Семаку? Он стал чемпионом, причем дважды подряд. А что Мусаев выиграл? Ничего. Прошел только в Лигу Европы. Что такое Лига Европы? Это даже не Лига чемпионов. Если посмотреть на титулы, то, конечно, лучший тренер — это Семак. Тут двух мнений быть не может. Сами посчитайте, напишите на бумаге — и сразу увидите», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Семак в минувшем сезоне привел «Зенит» к победе в чемпионате России и Кубке страны. В текущем сезоне петербуржцы занимают первое место в РПЛ, однако выбыли из еврокубков, заняв четвертое место в группе Лиги чемпионов.