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Орлов считает, что Исламхана вряд ли вызовут на второй сбор «Зенита»

27 января 2020, 20:44
Бауыржан Исламхан. Фото ФК «Зенит»
Бауыржан Исламхан. Фото ФК «Зенит»
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Известный телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре казахстанского полузащитника Бауыржана Исламхана в товарищеских матчах «Зенита» на сборах в Катаре.

— Конечно, с интересом смотрел за Исламханом, — сказал Геннадий Орлов во время прямой трансляции в «ВКонтакте». — До матча мне звонили разные издания на эту тему. Во-первых, он состоявшийся футболист. В феврале ему исполняется 27 лет. Переучить его невозможно. Какова перспектива его? Пока он играет в казахстанский футбол, футбол ФНЛ или российский футбол. Получает мяч, поднимает голову и отдает передачу. Он три раза терял мяч. Надо иметь решение перед тем, как получаешь мяч. Игра в одно касание — искусство больших мастеров. Он гладит мяч и ищет, кому отдать мяч. Это старый футбол. При всем уважении к Исламхану, у него нет шансов зацепиться за «Зенит». Он улетел, наверное, в Казахстан, его вряд ли вызовут на второй сбор. Лучше выглядел Леон Мусаев.

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