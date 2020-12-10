Орлов рассказал, в чем Дзюба уступает Влашичу

Известный комментатор Геннадий Орлов посетовал на снижение качества игры у капитана сборной России и «Зенита» Артема Дзюбы. По мнению Орлова, форвард форварду не хватает движения, в сравнении с лидером ЦСКА Николой Влашичем.

— Почему Дзюба перестал бегать? Он же раньше бегал на фланги. Он вышел на замену в матче с «Боруссией» и ничего не сделал, — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Есть Влашич в ЦСКА, он все время свободен для приема. То слева, то справа. Но для этого же надо пробежать 30-40 метров. У него есть силы, а у Дзюбы нет. Значит, он не тренируется так, как надо.

В 2018-м он бегал по флангам, да и в 2019-м. Что происходит? Он что, остановился в росте? Я вижу, что Дзюба недорабатывает в игре.