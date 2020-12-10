Орлов рассказал, в чем Дзюба уступает Влашичу
Известный комментатор Геннадий Орлов посетовал на снижение качества игры у капитана сборной России и «Зенита» Артема Дзюбы. По мнению Орлова, форвард форварду не хватает движения, в сравнении с лидером ЦСКА Николой Влашичем.
— Почему Дзюба перестал бегать? Он же раньше бегал на фланги. Он вышел на замену в матче с «Боруссией» и ничего не сделал, — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».
Есть Влашич в ЦСКА, он все время свободен для приема. То слева, то справа. Но для этого же надо пробежать 30-40 метров. У него есть силы, а у Дзюбы нет. Значит, он не тренируется так, как надо.
В 2018-м он бегал по флангам, да и в 2019-м. Что происходит? Он что, остановился в росте? Я вижу, что Дзюба недорабатывает в игре.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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