Орлов ответил на слова Дзюбы, который назвал его флюгером

Спортивный комментатор Геннадий Орлов ответил форварду «Зенита» Артему Дзюбе. Футболист ранее назвал его флюгером.

«Это оценка великолепной работы «Радио Зенит», — сказал Орлов в эфире радиостанции. — Мы его задевали, критиковали, и он откликнулся на это. В этом и заключается работа журналистов. Человек играет хорошо — мы о нем говорим хорошо. Человек играет плохо — мы его критикуем. Если спортсмен хочет, чтобы у него были карманные журналисты — так не получится. Мы же живем в Петербурге. Я всегда говорю своим коллегам — не сближайтесь с игроками. Они, как вампиры, хотят вашей крови.

А ваша кровь — это эмоции на страницах. Но если игрок становится тормозом — об этом надо говорить. Дзюбе нужен вызов. Сергей Фурсенко сказал мне однажды: «Если бы мы Дзюбу не отправили в Тулу, то его бы не вызвали в сборную». Может быть так и было. Ему нужны вызовы. Наша критика — это вызов. Докажи, у тебя большой контракт — отработай. Я лично доволен, что мы заставили его встрепенуться".

— Хотел передать привет многоуважаемому Геннадию Сергеевичу Орлову по кличке «флюгер». Геннадий Сергеевич, привет! — сказал ранее Дзюба в интервью пресс-службе «Зенита».

В недавнем интервью Орлов раскритиковал игру Дзюбы, обратив внимание, что он «перестал бегать».