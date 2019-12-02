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Организатор оскорбительных кричалок в адрес Дзюбы был доставлен в отдел полиции

2 декабря 2019, 12:46
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Организатор непотребных кричалок в адрес петербургского «Зенита» и конкретно нападающего Артема Дзюбы был доставлен в отдел полиции, информирует «Фонтанка». Он получил протокол.

Фанат красно-белых с рупором в руках солировал во время матча «Зенита» и «Спартака». За организацию матерных выкриков он получил административный протокол по статье 20.31 КоАП РФ («Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований»).

В преддверии матча 18-го тура РПЛ против «Зенита» в Санкт-Петербурге задержали порядка 150-200 болельщиков «Спартака». Как утверждало сообщество болельщиков красно-белых в Twitter, «по итогам массовых ночных рейдов, безосновательно, без объяснения каких-либо причин были задержаны сотни болельщиков».

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Дополнительная информация

https://www.fontanka.ru/2019/12/02/052/

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 18-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи




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