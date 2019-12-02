Организатор оскорбительных кричалок в адрес Дзюбы был доставлен в отдел полиции

Организатор непотребных кричалок в адрес петербургского «Зенита» и конкретно нападающего Артема Дзюбы был доставлен в отдел полиции, информирует «Фонтанка». Он получил протокол.

Фанат красно-белых с рупором в руках солировал во время матча «Зенита» и «Спартака». За организацию матерных выкриков он получил административный протокол по статье 20.31 КоАП РФ («Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований»).

В преддверии матча 18-го тура РПЛ против «Зенита» в Санкт-Петербурге задержали порядка 150-200 болельщиков «Спартака». Как утверждало сообщество болельщиков красно-белых в Twitter, «по итогам массовых ночных рейдов, безосновательно, без объяснения каких-либо причин были задержаны сотни болельщиков».

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