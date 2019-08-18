Орещук прокомментировал слухи об уходе Хохлова из «Динамо»

Спортивный директор «Динамо» Роман Орещук перед началом матча 6-го тура чемпионата России против «Локомотива» рассказал о поддержке со стороны руководства клуба в отношении главного тренера Дмитрия Хохлова.

— Возможна ли смена главного тренера в «Динамо»? Полная поддержка от руководства клуба. Если не будет результата, то, конечно, может последовать решение. Пока все хорошо, — сказал Орещук в эфире телеканала «Матч Премьер».

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Локомотив».

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