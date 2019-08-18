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Орещук прокомментировал слухи об уходе Хохлова из «Динамо»

18 августа 2019, 18:56
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Спортивный директор «Динамо» Роман Орещук перед началом матча 6-го тура чемпионата России против «Локомотива» рассказал о поддержке со стороны руководства клуба в отношении главного тренера Дмитрия Хохлова.

— Возможна ли смена главного тренера в «Динамо»? Полная поддержка от руководства клуба. Если не будет результата, то, конечно, может последовать решение. Пока все хорошо, — сказал Орещук в эфире телеканала «Матч Премьер».

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Локомотив».

Динамо — Локомотив

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 6-й тур. «Спартак» — ЦСКА, «Динамо» — «Локо» и другие матчи




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