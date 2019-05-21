11:14 | Футбол — РПЛ

Орещук будет консультировать "Динамо" по летним трансферам

Июнь 2016 года. Роман Орещук (справа) - спортивный директор "Динамо". Фото Никита Успенский
Июнь 2016 года. Роман Орещук (справа) - спортивный директор "Динамо". Фото Никита Успенский
4
Обсудить

Сегодня "Динамо" приняло решение о сотрудничестве с агентом Романом Орещуком.

Договор об оказании консалтинговых услуг будет заключен на срок до конца летней трансферной кампании. Кандидатуру Орещука предложил и отстоял главный тренер команды Дмитрий Хохлов. (Сергей Егоров)

"Не верю, что в "Зенит" наймут Моуринью". Роман Орещук – о том, почему Семак останется и на следующий сезон // 
Новое "Динамо" – супертрансферный бюджет, громкие новички

 

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр

4
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ