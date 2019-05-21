Орещук будет консультировать "Динамо" по летним трансферам

Сегодня "Динамо" приняло решение о сотрудничестве с агентом Романом Орещуком.

Договор об оказании консалтинговых услуг будет заключен на срок до конца летней трансферной кампании. Кандидатуру Орещука предложил и отстоял главный тренер команды Дмитрий Хохлов. (Сергей Егоров)

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