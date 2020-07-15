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«Оренбург» занял последнее место в чемпионате России и вылетел в ФНЛ

15 июля 2020, 22:26
«Оренбург» вылетел в ФНЛ. Фото ФК «Оренбург».
«Оренбург» вылетел в ФНЛ. Фото ФК «Оренбург».
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«Оренбург» потерял шансы подняться выше последнего, 16-го места в Тинькофф чемпионате России. Команда уступила «Зениту» (1:4) в 29-м туре.

За тур до окончания турнира «Оренбург» имеет в активе 24 очка. 15-е место занимают «Крылья Советов», 14-е — «Тамбов». У них по 29 очков.

Таким образом, «Оренбург» потеряла шансы остаться в премьер-лиге. Следующий сезон команда проведет в Олимп-ФНЛ после двух кряду сезонов в элите.

Зенит — Оренбург

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