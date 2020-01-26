РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

«Оренбург» сыграет на втором сборе с «Сигмой» и «Борацем»

26 января 2020, 09:54
Теги:

«Оренбург» назвал соперников по контрольным матчам на втором сборе в Турции, который пройдет в Белеке с 26 января по 7 февраля, информирует пресс-служба клуба.

Первый контрольный матч «Оренбург» проведет 28 января против чешской «Сигмы» , затем (31 января) команда сыграет с боснийским клубом «Борац». 3 февраля — с датским «Эсбьергом».

Завершится сбор матчем против юрмальского «Спартака» 6 февраля.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир