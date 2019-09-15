«Оренбург» — «Рубин» : видео всех голов матча
«Рубин» уступил «Оренбургу» в гостевом матче 9-го тура РПЛ (1:2). В составе казанской команды на 53 минутре отличился полузащитник Евгений Башкиров.
Открыл счет в матче полузащитник оренбуржцев Рикарду Алвеш на 49 минуте встречи, а на 89 минуте матча хавбек «Оренбурга» Артем Кулишев реализовал пенальти, установив на табло итоговый счет.
Гол Алвеша
? Первый гол Рикарду Алвеша в текущем сезоне.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 15, 2019
? #ОренбургРубин на #МАТЧПРЕМЬЕР
?"Матч! Клуб"
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Гол Башкирова
? Евгений Башкиров тоже отличился впервые в сезоне.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 15, 2019
? #ОренбургРубин на #МАТЧПРЕМЬЕР
?"Матч! Клуб"
? https://t.co/yH9Ux8Qm1rhttps://t.co/QJ6RqUNfRK
Гол Кулишева
? Артём Кулишев сегодня:— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 15, 2019
87' вышел на замену
88' заработал пенальти
89' забил гол#МАТЧПРЕМЬЕР #ОренбургРубинhttps://t.co/XrM18Y1JtC