«Рубин» уступил «Оренбургу» в гостевом матче 9-го тура РПЛ (1:2). В составе казанской команды на 53 минутре отличился полузащитник Евгений Башкиров.

Открыл счет в матче полузащитник оренбуржцев Рикарду Алвеш на 49 минуте встречи, а на 89 минуте матча хавбек «Оренбурга» Артем Кулишев реализовал пенальти, установив на табло итоговый счет.

Гол Алвеша