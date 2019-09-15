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«Оренбург» — «Рубин» : видео всех голов матча

15 сентября 2019, 15:57
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«Рубин» уступил «Оренбургу» в гостевом матче 9-го тура РПЛ (1:2). В составе казанской команды на 53 минутре отличился полузащитник Евгений Башкиров.

Открыл счет в матче полузащитник оренбуржцев Рикарду Алвеш на 49 минуте встречи, а на 89 минуте матча хавбек «Оренбурга» Артем Кулишев реализовал пенальти, установив на табло итоговый счет.

Гол Алвеша

Гол Башкирова

Гол Кулишева

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 9-й тур и скандал с календарем




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