«Оренбург» во второй раз вышел вперед в матче 9-го тура РПЛ против «Рубина» (2:1). Забитый гол на 89-й минуте на счету полузащитника Артема Кулишева с пенальти. Перед этим он на 87-й минуте вышел на замену и через минуту заработал право на 11-метровый.

Счет в матче открыл полузащитник оренбуржцев Рикарду Алвеш на 49-й минуте встречи, а через четыре минуты ему ответил точным ударом полузащитник казанцев Евгений Башкиров.