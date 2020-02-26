«Оренбург» расторг контракт с тренером-консультантом Сафоновым
«Оренбург» расторг контракт с тренером-консультантом Эдуардом Сафоновым. Договор разорван по соглашению сторон, сообщает Twitter клуба.
— ФК «Оренбург» благодарит Эдуарда Юрьевича за сотрудничество и желает успешного продолжения карьеры, — говорится в сообщении.
Футбольный Клуб «Оренбург» расторг контракт с тренером-консультантом Эдуардом Сафоновым по соглашению сторон. ФК «Оренбург» благодарит Эдуарда Юрьевича за сотрудничество и желает успешного продолжения карьеры. pic.twitter.com/lG2mGderrf— ФК Оренбург (@fcorenburg) February 26, 2020
После 19 туров «Оренбург» занимает в чемпионате 14-е место и идет в зоне стыковых матчей. На счету команды 19 очков.
Дополнительная информация:
https://fcorenburg.ru/news/novosti-kluba/trener-konsultant-eduard-safonov-pokidaet-fk-orenburg.html