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«Оренбург» расторг контракт с тренером-консультантом Сафоновым

10:46
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«Оренбург» расторг контракт с тренером-консультантом Эдуардом Сафоновым. Договор разорван по соглашению сторон, сообщает Twitter клуба.

— ФК «Оренбург» благодарит Эдуарда Юрьевича за сотрудничество и желает успешного продолжения карьеры, — говорится в сообщении.

После 19 туров «Оренбург» занимает в чемпионате 14-е место и идет в зоне стыковых матчей. На счету команды 19 очков.

Дополнительная информация:

https://fcorenburg.ru/news/novosti-kluba/trener-konsultant-eduard-safonov-pokidaet-fk-orenburg.html

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