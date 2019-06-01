"Оренбург" проведет два летних сбора

"Оренбург" на своем официальном сайте опубликовал график подготовки к сезону-2019/20. Футболисты выйдут из отпуска 12 июня и соберутся в московском аэропорту "Шереметьево".
1-й сбор пройдет с 12 июня по 23 июня в Вальхзее (Австрия). 2-й сбор - с 27 июня по 7 июля в Эренхаузене (Австрия). На обоих сборах будет проведено по три контрольных матча. 9 июля команда прибудет в Оренбург.
Сборы #ФКОренбург— ФК Оренбург (@fcorenburg) 1 июня 2019 г.
1 сбор. 12 июня – 23 июня. Вальхзее (Австрия)
2 сбор. 27 июня – 7 июля. Эренхаузен (Австрия) 👉 https://t.co/PFnWmsyTFG pic.twitter.com/dlpunCNDB0
Напомним, "Оренбург" занял 7-е место в чемпионате России-2018/19.
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Дополнительная информация
https://fcorenburg.ru/news/novosti-osnovy/grafik-podgotovki-osnovnoj-komandy-fk-orenburg-v-letnee-mezhsezone1.html