"Оренбург" проведет два летних сбора

"Оренбург" на своем официальном сайте опубликовал график подготовки к сезону-2019/20. Футболисты выйдут из отпуска 12 июня и соберутся в московском аэропорту "Шереметьево".

1-й сбор пройдет с 12 июня по 23 июня в Вальхзее (Австрия). 2-й сбор - с 27 июня по 7 июля в Эренхаузене (Австрия). На обоих сборах будет проведено по три контрольных матча. 9 июля команда прибудет в Оренбург.

Напомним, "Оренбург" занял 7-е место в чемпионате России-2018/19.

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