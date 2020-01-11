«Оренбург» продлил контракты с Малых и Тереховым
11 января 2020, 16:22
«Оренбург» объявил о продлении контракта с защитниками Андреем Малых и Сергеем Тереховым, сообщается на официальном сайте клуба.
Детали контрактов не расскрываются. О продлении в ближайшее время еще нескольких трудовых соглашений будет сообщено дополнительно.
31-летний Малых провел в текущем сезоне 14 матчей, в которых забил гол и сделал две результативные передачи.
29-летний Терехов в 18 матчах РПЛ сделал два голевых паса.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное
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