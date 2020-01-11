«Оренбург» продлил контракты с Малых и Тереховым

«Оренбург» объявил о продлении контракта с защитниками Андреем Малых и Сергеем Тереховым, сообщается на официальном сайте клуба.

Детали контрактов не расскрываются. О продлении в ближайшее время еще нескольких трудовых соглашений будет сообщено дополнительно.

31-летний Малых провел в текущем сезоне 14 матчей, в которых забил гол и сделал две результативные передачи.

29-летний Терехов в 18 матчах РПЛ сделал два голевых паса.