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«Оренбург» продлил контракты с Малых и Тереховым

11 января 2020, 16:22
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«Оренбург» объявил о продлении контракта с защитниками Андреем Малых и Сергеем Тереховым, сообщается на официальном сайте клуба.

Детали контрактов не расскрываются. О продлении в ближайшее время еще нескольких трудовых соглашений будет сообщено дополнительно.

31-летний Малых провел в текущем сезоне 14 матчей, в которых забил гол и сделал две результативные передачи.

29-летний Терехов в 18 матчах РПЛ сделал два голевых паса.

Дополнительная информация

https://fcorenburg.ru/news/novosti-osnovy/dnevnik-sborov.-dvuhrazovye-trenirovki.-malyh-i-terehov-prodlili-kontakty.html

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