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«Оренбург» продлил контракт с Рикарду Алвешем до лета 2022 года

13:32
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Полузащитник Рикарду Алвеш продлил контракт с «Оренбургом» до лета 2022 года, сообщает официальный сайт клуба.

Алвеш — воспитанник «Порту», выступает за «Оренбург» с лета 2018 года, португалец перешел в российский клуб на правах свободного агента. В сезоне-2019/20 26-летний португалец забил 3 мяча и отдал 4 результативных передачи в 18 матчах за оренбуржцев.

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