«Оренбург» после вылета предложил расширить премьер-лигу

Главный тренер «Оренбурга» Константин Парамонов прокомментировал итог матча с «Зенитом» (1:4) в 29-м туре чемпионата России. Команда Параманова, которая не смогла явиться на две встречи турнира, заняла последнее место и вылетела из Тинькофф РПЛ.

— Не хотите ли вы что-то сказать руководству РПЛ? Вы сказали, что предлагали расширить лигу. А на каком уровне?

— У меня нет личного знакомства с руководством, я просто говорил это в интервью. Озвучивал, что у нас такая ситуация. Я просил, чтобы расширили лигу. Обращаюсь к руководству лиги: если есть возможность, если вы считаете, что конец чемпионата это форс-мажор... Кому-то дали шанс, как той же «Уфе». Им дали играть. Наш Роспотребнадзор более строго отнесся к этому и не дал играть эти два матча. Если есть возможность, предлагаю расширить премьер-лигу. Сделать этот сезон экспериментальным. Возможно, в конце следующего чемпионата будут вылетать не две команды, а четыре. (Гоша Чернов)