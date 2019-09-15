«Оренбург» открыл счет в матче с «Рубином». Видео
15 сентября 2019, 15:14
«Оренбург» открыл счет в матче 9-го тура чемпионата России против «Рубина» (1:0). На 49-й минуте гол забил полузащитник оренбуржцев Рикарду Алвеш.
Матч «Оренбург» — «Рубин» стартовал в Оренбурге в 14.00 по московскому времени, «СЭ» проводит его текстовую трансляцию.
? Первый гол Рикарду Алвеша в текущем сезоне.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 15, 2019
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