«Оренбург» открыл счет в матче с «Рубином». Видео

«Оренбург» открыл счет в матче 9-го тура чемпионата России против «Рубина» (1:0). На 49-й минуте гол забил полузащитник оренбуржцев Рикарду Алвеш.

Матч «Оренбург» — «Рубин» стартовал в Оренбурге в 14.00 по московскому времени, «СЭ» проводит его текстовую трансляцию.