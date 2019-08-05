12:32 5 августа | Футбол — РПЛ

"Оренбург" объявил о переходе Готлиба

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Защитник Эди Готлиб перешел в "Оренбург", сообщает официальный Twitter клуба. Он подписал контракт и был заявлен на участие в матчах премьер-лиги.

Футболист ранее выступал за "Хапоэль" (Акко) и "Хапоэль" (Тель-Авив).  У Готлиба помимо израильского есть и российское гражданство, за счет которого в случае перехода он не будет считаться в РПЛ легионером. В прошлом сезоне футболист провел во всех турнирах 29 матчей, в которых забил один гол.

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Чемпионат России по футболу: новости и обзоры, таблица переходов РПЛ, итоги сезона-2018/19, расписание матчей чемпионата-2019/2020  

 

Дополнительная информация

https://twitter.com/fcorenburg/status/1158308627385671681

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