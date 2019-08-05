"Оренбург" объявил о переходе Готлиба

Защитник Эди Готлиб перешел в "Оренбург", сообщает официальный Twitter клуба. Он подписал контракт и был заявлен на участие в матчах премьер-лиги.

ЭДИ ГОТЛИБ ОФИЦИАЛЬНО В ФК «ОРЕНБУРГ»



Футбольный Клуб «Оренбург» подписал контракт и дозаявил на участие в РПЛ защитника Эди (Эдуарда) Готлиба



Эди (Эдуард) Готлиб (Израиль, Россия), защитник 1992 г.р.

Выступал за «Хапоэль» (Акко), «Хапоэль» (Тель-Авив). pic.twitter.com/Vz6TSOEpu8 — ФК Оренбург (@fcorenburg) August 5, 2019

Футболист ранее выступал за "Хапоэль" (Акко) и "Хапоэль" (Тель-Авив). У Готлиба помимо израильского есть и российское гражданство, за счет которого в случае перехода он не будет считаться в РПЛ легионером. В прошлом сезоне футболист провел во всех турнирах 29 матчей, в которых забил один гол.

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