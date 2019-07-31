"Оренбург" и "Ростов" пожаловались на судейство в РФС

"Оренбург" и "Ростов" направили в РФС письма, в которых жаловались на судейство своих матчей. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

- РФС получил письма, - цитирует представителя пресс-службы ТАСС.

До этого президент "Оренбурга" Владимир Кияев сообщил, что клуб попросит РФС не назначать на матчи с участием команды судью Сергея Карасева. Этот арбитр обслуживал матч с "Зенитом" (0:2). "Ростов" в свою очередь ранее заявил, что пожаловался на судейство Кирилла Левникова в матче со "Спартаком" (2:2) и попросил отстранить его от работы.

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