23:47 15 апреля | Футбол — РПЛ

"Опустошены". "Зенит" скорбит в связи с пожаром в Нотр-Дам-де-Пари

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"Зенит" в своем официальном Твиттере опубликовал фотографию, сделанную в 1971 году в Париже. На ней игроки петербуржцев запечатлены на фоне собора Нотр-Дам-де-Пари. В этим минуты в здании полыхает сильный пожар.

- Опустошены, - так охарактеризовал это происшествие "Зенит".

Напомним, пожар в Нотр-Даме начался в понедельник вечером. По предварительным данным, огонь вспыхнул на верхних уровнях здания. Возгорание могло быть связано с ремотными работами. 

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