Опубликованы официальные данные о трансфере Понсе в "Спартак"

Бывший клуб форварда Эсекиэля Понсе "Ньюэллз Олд Бойз" опубликовал данные о трансфере игрока на своем официальном сайте. Футболист ранее перешел из "Ромы" в "Спартак".

Согласно опубликованным данным, "Спартак" заплатит за игрока 3 миллиона евро. 2 миллиона российский клуб должен заплатить в течение пяти дней и еще миллион - до 15 июня 2020 года. "Ньюэллз Олд Бойз" получит 800 тысяч евро из первого платежа и 400 тысяч - за второго. Итоговая сумма платежа солидарности - 1,2 миллиона евро.

Кроме того, аргентинский клуб может получить и бонусы. Так, если футболист сыграет не менее 60 процентов матчей (45 и более минут) в премьер-лиге, "Рома" получит еще миллион евро, из которого 400 тысяч достанутся "Ньюэллз Олд Бойз".

Такая же выплата будет осуществлена, если "Спартак" займет второе или третье место в чемпионате и пробьется в Лигу чемпионов. В случае, если красно-белые станут чемпионом России, "Спартак" выплатит "Роме" 2 миллион евро, 800 тысяч из этой суммы получит "Ньюэллз Олд Бойз".

Выплаты должны быть произведены в течение 30 дней после выполнения условий. При этом бонусы не могут превышать 3 миллиона евро.

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