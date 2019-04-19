Опубликовано полное видео конфликта Кокорина и Мамаева с Паком

Телеканал "РЕН ТВ" опубликовал полное видео конфликта в кафе между форвардом "Зенита" Александром Кокориным, полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым и их друзьями с чиновником Минпромторга Денисом Паком и гендиректором НАМИ Сергеем Гайсиным.

Конфликт произошел утром 8 октября 2018 года. Через два дня Александр Кокорин и Павел Мамаев были задержаны. Кокорин, его брат Кирилл, Мамаев и Александр Протасовицкий находятся в СИЗО "Бутырка" с 11 октября 2018 года. 3 апреля на предварительных слушаниях решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен до 25 сентября 2019 года, 9 апреля начались заседания дела по существу.

Футболисты обвиняются по статьям УК РФ "побои" и "хулиганство". Им грозит до 7 лет лишения свободы.

Суд Кокорина и Мамаева: live!