Определился еще один судейский эксперт. В состав ЭСК войдет немец Штарк

Как стало известно «СЭ», вторым иностранцем, который вместе с бельгийцем Франком Де Блекере будет рассматривать спорные моменты, возникающие при судействе российских соревнований, станет 50-летний немец Вольфганг Штарк.

Он входил в элитную группу судей УЕФА, завершил карьеру три года назад. Последний матч судил 20 мая 2017-го. Эта игра стала для него 344-й в чемпионатах Германии — рекорд турнира. До Штарка рекордсменом был Маркус Мерк (338 матчей).

Баварец — потомственный арбитр, его отец работал на играх бундеслиги ассистентом рефери. Судейством Вольфганг занялся очень рано — когда ему исполнилось 14. В обычной жизни Штарк уже много лет трудится в банке.

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС (ЭСК) создана для ответа на жалобы клубов и содействия КДК, который выносит решения по апелляциям на дисциплинарные санкции. С марта этого года ЭСК работает в новом составе. (Александр Бобров)