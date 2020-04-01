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Судейство

Определился еще один судейский эксперт. В состав ЭСК войдет немец Штарк

1 апреля 2020, 11:53
Вольфганг Штарк. Фото AFP
Вольфганг Штарк. Фото AFP
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Как стало известно «СЭ», вторым иностранцем, который вместе с бельгийцем Франком Де Блекере будет рассматривать спорные моменты, возникающие при судействе российских соревнований, станет 50-летний немец Вольфганг Штарк.

Он входил в элитную группу судей УЕФА, завершил карьеру три года назад. Последний матч судил 20 мая 2017-го. Эта игра стала для него 344-й в чемпионатах Германии — рекорд турнира. До Штарка рекордсменом был Маркус Мерк (338 матчей).

Златан Ибрагимович уже имел дело с&nbsp;Вольфгангом Штарком.Решения российских арбитров оценит их коллега из Германии. Стало известно имя еще одного эксперта

Баварец — потомственный арбитр, его отец работал на играх бундеслиги ассистентом рефери. Судейством Вольфганг занялся очень рано — когда ему исполнилось 14. В обычной жизни Штарк уже много лет трудится в банке.
Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС (ЭСК) создана для ответа на жалобы клубов и содействия КДК, который выносит решения по апелляциям на дисциплинарные санкции. С марта этого года ЭСК работает в новом составе. (Александр Бобров)

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