Определились все клубы-участники РПЛ сезона 2019/20

В воскресенье сыграны ответные стыковые матчи за право участвовать в матчах РПЛ сезона 2019/20.

В турнире примут участие: "Зенит", "Локомотив", "Краснодар", ЦСКА, "Спартак", "Арсенал", "Оренбург", "Ахмат", "Ростов", "Урал", "Рубин", "Динамо", "Крылья Советов", "Уфа", "Тамбов" и "Сочи".

Напомним, что "Крылья Советов" отстояли свое право остаться в элитном дивизионе в матчах с "Нижним Новгородом" (3:1, 0:1), а "Уфа" – в двухматчевом противостоянии с "Томью" (2:0, 0:1).

Новчиками турнира стали победитель Олимп-Первенства ФНЛ "Тамбов" и ставший там вторым "Сочи", которые заменят Анжи" и "Енисей", которые заняли 15 и 16 место соответственно и покинули РПЛ.