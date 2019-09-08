Определены даты и время матчей 9-го, ближайшего тура РПЛ

Официальный сайт РПЛ опубликовал даты и время матчей до зимней паузы в чемпионате России-2019/2020.

В субботу днем на интернет-ресурсе лиги сначала появилось раписание ближайшего, девятого тура чемпионата России.

Откроет его матч «Зенит» — «Арсенал». Игра состоится в пятницу, 13 сентября, начало — в 20.00 по московскому времени.

14 сентября пройдут игры «Спартак» — «Урал» (начало — в 16.30) и «Сочи» — «Локомотив» (19.00).

15 сентября состоятся три игры: «Оренбург» — «Рубин» (14.00), «Тамбов» — ЦСКА (16.30) и «Краснодар» — «Крылья Советов» (19.00).

Наконец в понедельник, 16 сентября, «Динамо» примет «Уфу» (20.00, а «Ростов» — «Ахмат» (20.30).