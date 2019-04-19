"Они смеялись над Паком, оскорбляли по национальному признаку". Показания полицейского на суде Кокорина и Мамаева

В Пресненском суде Москвы во время слушания по существу дела футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева были заслушаны показания полицейского Пресненского района об инциденте в кафе "Кофемания" на Большой Никитской утром 8 октября 2018 года. В этом заведении произошел конфликт между компанией игроков и чиновником Минпромторга Денисом Паком.

Кокорин, Мамаев, брат форварда "Зенита" Кирилл Кокорин и друг полузащитника "Краснодара", детский тренер Александр Протасовицкий обвиняются по статьям УК РФ "побои" и "хулиганство". Утром 8 октября 2018 года они стали участниками двух драк в центре Москвы, в первой у ночного клуба пострадал водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук, во второй – в кафе чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

Из показания полицейского Тарасенко:

– Мы зашли в указанную кофейню, где нас девушка проводила к столику. За ним находились сотрудники Росгвардии и неизвестные мужчины, Гайсин и Пак.

(О конфликте.) Девушки и парни вели себя агрессивно, кричали, вели себя неподобающим образом. Они смеялись над Паком и хамили, оскорбляли его по национальному признаку.

Как впоследствии стало известно, Кокорины нанесли ему удар рукой в области лица, а также стулом по голове. Мы побеседовали с менеджером, которая подтвердила его (пострадавшего) показания. (Арман Мкртчян)

Суд Кокорина и Мамаева: live!