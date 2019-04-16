15:40 16 апреля | Футбол — РПЛ

"Он восстанет из пепла". Маркизио поблагодарил пожарных за спасение Нотр-Дам-де-Пари

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Полузащитник "Зенита" Клаудио Маркизио в своем Инстаграме поблагодарил пожарных, тушивших парижский собор Нотр-Дам-де-Пари. Огонь в здании вспыхнул в понедельник вечером. В результате пожара обрушился шпиль и серьезно пострадала часть собора.

- Мы с нетерпением ждем дня, когда он восстанет из пепла. Нотр-Дам ранен, но одержал победу. Пожарные - герои этого ужасного моменты - победили, - написал Маркизио.

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