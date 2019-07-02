"Он был лучшим". Реакция фанатов "Спартака" на уход Зе Луиша

Во вторник, 2 июля, "Спартак" объявил о продаже нападающего Зе Луиша в "Порту"​. Болельщики красно-белых активно обсуждают трансфер 28-летнего футболиста из Кабо-Верде в португальский клуб.

abdyldaev14: Удачи, Бонифаций! Спасибо за все!

vitalshubin70: Честно говоря, не очень понятен этот трансфер. Из всех нападающих, он был лучшим.

georgy_1976: Лучше бы Кононова продали...

lesha.surnikov: Кто ж теперь забивать то будет?

best__fans: Какая атака была в чемпионский сезон. 3 – "Зениту", 3 – ЦСКА. Все забивали: Промес, Зе, Адриано. Куда все подевалось.

in_3007: Удачи! Качественного игрока потеряли. Через год его "Порту" в Англию за 40 спихнет.

salon_chasov_obninsk: Давай, Мелкадзе! Начинай уже забивать, хватить все надежды возлагать.

lazarev7aleksandr: Сколько запорол моментов навсегда запомню, отдушина лично для меня что он ушел. Хоть 8,5 он и того не стоит.

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