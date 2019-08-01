ОМОН в Ростове. Новое видео избиения фанатов "Спартака"

В социальных сетях появилось видео с камер наблюдения "Ростов-Арены". На видео фанаты "Спартака" стоят на выходе с сектора после игры с "Ростовом" (2:2) и ведут себя не без агрессии. В один момент в толпу болельщиков врываются сотрудники ОМОНа и начинают бить людей.

Ранее сообщалось, что "Спартак"​ обратился в генпрокуратуру по поводу избиения сотрудниками ростовского ОМОНа болельщиков красно-белых.

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