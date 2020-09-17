Омари Тетрадзе: «Я угрожал Бранко пистолетом? Это выдумки негодяя! Он сам полез с кулаками на Гаджиева!»

Бывший защитник сборной России Омари Тетрадзе прокомментировал «СЭ» высказывание экс-защитника «Крыльев» Сержа Бранко о том, что он угрожал ему пистолетом. По словам камерунца, во время конфликта между ними Тетрадзе якобы угрожал пистолетом, который принадлежал тогдашнему главному тренеру самарцев Гаджи Гаджиеву. Бранко защищал цвета «Крыльев» с 2006 по 2007 год, Тетрадзе входил в штаб Гаджиева.

— Это смешно! — сказал Тетрадзе. — Если бы я действительно угрожал Бранко пистолетом, вы думаете, расследования не было. Серж был сам по себе интриган, негодяй и может говорить, что угодно. Тогда его не поставили на игру, поэтому он обиделся, и повел себя неадекватно. После матча начал высказываться матом в адрес Гаджи Муслимовича и набросился на него с кулаками.

Все принялись их разнимать, а я ответил Бранко в грубой форме. Ему не понравилось, что мы его не поддержали, поэтому и выдумал всякие истории. Про него можно писать романы или снять какой-нибудь сериал. (Евгений Белоусов)