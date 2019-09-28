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Олимпийский чемпион Траньков назвал Смолова бездарностью и припомнил Хорватию

28 сентября 2019, 23:37
28 сентября. Максим Траньков резко прокомментировал слова Федора Смолова в перерыве матча «Локомотив» — «Зенит» — 1:0. Фото twitter.com
28 сентября. Максим Траньков резко прокомментировал слова Федора Смолова в перерыве матча «Локомотив» — «Зенит» — 1:0. Фото twitter.com
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, болельщик «Зенита» Максим Траньков в своем Twitter резко отреагировал на слова нападающего «Локомотива» Федора Смолова в перерыве матча 11-го тура чемпионата России (0:1). Игра прошла сегодня, 28 сентября, на стадионе «РЖД Арена».

29-летний Смолов после первого тайма матча «Локомотив» — «Зенит» жестко высказался о судействе в этой встрече и сопернике.

— Смолов заговорил... Хвала Хорватия (речь о незабитом пенальти в матче 1/4 финала ЧМ-2018. — Прим. «СЭ»), — написал Траньков в Twitter. - GQ «спортсмен столетия» вручат? Бездарность есть бездарность.

Позже спортсмен удалил пост.

Локомотив — Зенит

Огненное интервью Смолова после отмененного гола в матче с «Зенитом». Досталось всем

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи




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