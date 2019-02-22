Ольга Голодец: "Больше двух миллионов посетило 17 туров РПЛ. Это невероятный успех"

Вице-премьер РФ Ольга Голодец во время конференции РФС рассказала о росте некоторых показателей в российском футболе, а также отметила важность сегодняшних выборов главы РФС.

– Мне хочется приветствовать представителей большой футбольной семьи. Сегодня для нее исторический день. Российский футбол имеет давние традиции, интереснейшую историю. Она пишется каждый день, мы убедились это по вчерашним играм "Зенита" и "Краснодара". Сегодня вы – участники этой истории. ОТ имени правительства мы с уважением отнесемся к вашему выбору. И будем работать четко и открыто по вопросам, которые федерация поставит перед государством и правительством.

Мы разделяем принципы, которые заложены РФС – честность, открытость. Безопасность на стадионах, культура во время проведения матчей, все это нам предстоит реализовывать во взаимодействии друг с другом. Нам важно, чтобы футбол был зрелищным, это зависит от профессиональной подготовки. Поэтому принята стратегия развития футбола до 2030 года, она направлена на развитие инфраструктуры во всех субъектах РФ.

Чтобы футбол был массовым, нам внимательно нужно смотреть на составление календаря. Посещаемость выросла на 30%, больше двух миллионов посетило 17 туров чемпионата России. Это замечательная цифра. Это невероятный успех, но чтобы его удерживать, то нужно обращать внимание на работу болельщиками. У нас есть и отрицательные примеры, когда по погодным условиями не состоялся матч. Но это же было прогнозируемо: было понятно, что проведение матча в Оренбурге было бы риском. Думаю, вы найдете способы, чтобы посещение матчей было максимально комфортно. Футбол должен быть для страны всегда праздником. (Александр Рогулев)

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