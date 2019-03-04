Олег Романцев: "Отсутствие Глушакова в стартовом составе - не сенсация"

Бывший тренер "Спартака" Олег Романцев не считает неожиданным отсутствие полузащитника Дениса Глушакова в стартовом составе в матче 18-го тура чемпионата России с "Краснодаром" (1:1). Он считает это исключительно рабочим моментом.

– Ничего сенсационного. Значит, на последних сборах Кононова убедила форма других претендующих на эту позицию футболистов. Чисто рабочий момент. А остальные разговоры о Глушакове тренер оставил за бортом с момента своего прихода. В чем все и убедились, - сказал Романцев. (Александр Львов).

Полностью интервью Олега Романцева – скоро в "СЭ"