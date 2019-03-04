21:00 4 марта | Футбол — РПЛ

Олег Романцев: "Новых Цымбаларей и Титовых в "Спартаке" пока нет"

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Бывший тренер "Спартака" Олег Романцев считает, что в команде нет игроков, подобных Илье Цымбаларю и Егору Титову. Накануне красно-белые сыграли вничью с "Краснодаром" (1:1) в 18-м туре чемпионата России.

– Не было ощущения, что сегодня в "Спартаке" нет хавбека уровня Цымбаларя или Титова, способного вести игру и дать последний пас?

– В средней линии "Спартака" хороший подбор разноплановых полузащитников. Но Цымбаларей и Титовых в нем, увы, пока нет. Как, впрочем, не вижу подобных им нигде. Быть может, со временем ярче проявит себя способный Ломовицкий. А пока... (Александр Львов)

Полностью интервью Олега Романцева – скоро в "СЭ"

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