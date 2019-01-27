Олег Кузнецов: "В последние два-три года Ракицкий заметно сдал"

Экс-футболист киевского "Динамо", вице-чемпион Европы 1988 года в составе сборной СССР Олег Кузнецов прокомментировал профессиональные качества защитника Ярослава Ракицкого, который в ближайшее время может перейти в "Зенит", сообщает "Спорт день за днем".
Ракицкий начнет работать с "Зенитом" на втором сборе
– Ну, сравнивать с собой я не стану Ракицкого, тем более что и времена иные. Он многообещающе начинал, но в последние два-три года заметно сдал. Причем чем дальше, тем это становилось заметнее. Он многовато ошибался, терял позицию. Из-за его ошибок "Шахтер" немало пропустил. Особенно это бросалось в глаза в ходе розыгрыша Лиги чемпионов нынешнего сезона, – цитирует Кузнецова "Спорт день за днем".
– С чем вы связываете снижение уровня игры у опытного, но еще не возрастного защитника?
– Сложно судить. В какой-то степени с тем, что наставник "Шахтера" Паулу Фонсека довольно часто тасовал состав, менялись партнеры по линии обороны и в середине поля. Но и сам Ярослав нередко терял концентрацию.
Дополнительная информация
https://www.sportsdaily.ru/articles/v-poslednie-dva-tri-goda-rakiczkij-zametno-sdal-nadezhda-na-smenu-obstanovki-vicze-chempion-evropy-oczenil-novichka-zenita?fbclid=IwAR0l85rnF9gOpXW5-4L6L7jRp3RtptgCe6eUEdIGpxYcfigXDJ334ycKBLQ