Олег Кононов: «Жиго лучший бомбардир? Это прекрасно»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал победу над ЦСКА (2:1) в 6-м туре чемпионата России.

— Чем вызвана расстановка атакующей тройки? Не кажется, что Бакаев один из своих козырей теряет, играя слева.

— Ларссон точно так же забивал свои голы в Швеции, играя на этом фланге. Я ему даю возможность играть на своей позиции, чтобы его адаптация проходила легче. Когда я увижу, что он осваивается, могу поменять ему позицию. То же касается позиции. Что касается Шюррле, то это опытный игрок, который может сыграть на любой из четырех позиций.

— Жиго — лучший бомбардир «Спартака».

— Это прекрасно! Я очень рад за Жиго. Мы помним историю, подключения Беккенбауэра. Мы говорили на эту тему уже на пресс-конференции перед «Туном», кто-то спрашивал про Жиго. И я говорил: у каждого есть свои лучшие качества. И моя задача как тренера давать возможность реализовывать эти качества. На любой позиции, но в рамках той игры, которую мы хотим увидеть. (Александр Рогулев)

«Спартак» — ЦСКА: видео всех голов //

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр