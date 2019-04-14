Олег Кононов: "Я опоздал с заменой Глушакова"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов после поражения от "Ростова" (1:2) дал комментарий по игре. По его мнению, красно-белые не упускали инициативу и признал, что опоздал с заменой Дениса Глушакова на Фернанду.

– Второй раз подряд команда проигрывает второй тайм. Что-то не так с "физикой"?

– Мы два тайма владели преимуществом, но так получилось во втором тайме, что были острые атаки со стороны "Ростова". В первом тайме нам удавалось пресечь множество атак. Во втором мы часто не успевали подавить хозяев. Допустили "Ростов" до штрафной и плюс еще стандарты были опасные. Ребята работают хорошо на тренировках, но есть невезение с реализацией, как в игре с ЦСКА, так и сегодня.

– Не запоздало ли вы поменяли Глушакова на Фернанду? Во втором тайме заметно проседал центр...

– У нас была проблема с Боккетти – у него было микроповреждение. Да, я опоздал с заменой, делать ее рано было опасно, если бы Боккетти не смог продолжать игру. Получилась такая пауза, но вы правы – чуть раньше надо было по логике делать замену. (Юрий Плохотниченко)