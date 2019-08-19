Олег Кононов: «Во втором тайме «Спартак» был посильнее»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал победу над ЦСКА (2:1) в 6-м туре чемпионата России.

— Дерби легким не бывает, — сказал Кононов. — Приятно, что мы выиграли на своем стадионе при огромной поддержке наших болельщиков. Первый тайм был равный, во втором мы были посильнее. Хотя концовка игры была для нас непростой. Хотя ребята выдержали. На данный момент так. (Александр Рогулев)

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