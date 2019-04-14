Олег Кононов: "Верю в чемпионство "Спартака"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов прокомментировал поражение от "Ростова" (1:2) в матче 23-го тура чемпионата России. По его словам, красно-белые еще способны претендовать на титул – команда занимает пятое место с 36 очками, у занимающего первую строчку "Зенита" – 48.

– Есть ли в "Спартаке" игроки, которые могут подавать, как Еременко?

– Есть такие игроки. Но это частный вопрос, не хотел бы дальше развивать.

– Как сказалась потеря Зе Луиша? И что у вас был с ним за диалог, когда он уходил?

– Я просто спросил, что за травма. Надо было перестраиваться. Были ожидания, что Ханни усилит игру, но этого не произошло.

– "Спартак" всегда хорошо начинает матчи. Но почему такой низкий КПД в атаке? Можно было в два мяча выиграть первый тайм...

– Всегда трудно говорить за игроков, почему не использовали момент. Такая у нас сейчас реализация. Конечно, все переживают, работаем на тренировках, разговариваем с игроками. Сложно сказать, нервозность или недостаток мастерства. Но все равно могу похвалить команду. Пытались биться, когда надо было играть на пределе. Не хватает сыгранности для преодоления таких сложных оборонительных редутов, как сегодня у "Ростова". Но в каждого из футболистов верю, мы будем биться до конца в каждой игре. То, что произошло с ЦСКА и "Ростовом", – это для нас большой стимул.

– А верите ли вы еще в чемпионство?

– Я верю в чемпионство – до конца, до тех пор, когда шансов уже совсем не будет. Еще будет много игр между лидерами, наша задача набирать свои очки, а на таблицу будем смотреть, когда закончится чемпионат. Но от нас уже не все будет зависеть. От нас зависят только наши игры и наши победы. (Юрий Плохотниченко)

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