Олег Кононов: "Скорее всего, у Зе Луиша мышечное повреждение"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов после поражения в матче 23-го тура премьер-лиги против "Ростова" (1:2) заявил, что форвард Зе Луиш, скорее всего, получил мышечное повреждение.

- Инициативу мы не упускали - упустили игрока со стандарта, - сказал Кононов в эфире канала "Матч Премьер". - Потом получился гол. Зе Луиш? Будем разбираться - там мышечное повреждение, наверное. Замены? Посмотрим: если не выиграли, значит, не доработали с заменами. В завершении у нас были хорошие моменты - не хватило паса. Была еще концовка, где Рома Зобнин мог сравнять счет.

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