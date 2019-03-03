Олег Кононов: "Результатом не доволен"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов прокомментировал итоги матча с "Краснодаром" в 18-м туре чемпионата России (1:1).

- Сыграли таким образом, что не было стыдно, - сказал Кононов. - Пытались доминировать в прессинге, во владении мячом. Не знаю цифр пока, но в целом с заданием игроки справились. Не справились, чтобы забить еще один гол. Но я уже сказал: каждая ничья для нас как проигрыш. Независимо от того, что играли с хорошей командой, которая борется за первое, результатом не доволен. (Александр Рогулев)

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